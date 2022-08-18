الخارجية الروسية: موسكو تحترم مبدأ "صين واحدة" بشأن تايوان وستفشل الاستراتيجية الأمريكية

قال بيوتر إيليتشيف، رئيس إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، لـ”سبوتنيك”، إن روسيا تحترم مبدأ صين واحدة عندما يتعلق الأمر بتايوان، مضيفا أن الاستراتيجية الأمريكية بشأن هذه المسألة ستفشل.

موسكو – سبوتنيك . وشدد على أن الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي والدولي.

تايوان تنفذ مناورات عسكرية جديدة ردا على الضغوط الصينية لإعادة التوحيد

ويعتقد الدبلوماسي الروسي أنها علامة على عدم قدرة الولايات المتحدة على الاعتراف بأنها فقدت الحق الاحتكاري في حكم العالم.

وقال إيليتشيف: “ومن هنا جاء استمرار الاستراتيجية الفاشلة حتما لاحتواء البلدان التي تتبع سياسة مستقلة وتدعو إلى بناء نظام عالمي عادل حقا”.