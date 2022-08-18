روسيا تجري حوارا مع الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيارة محطة زابوروجيه

أكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي، إن موسكو تجري حوار وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تنظيم زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجية وستساعد في أن تحدث في أقرب وقت ممكن.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال فيشنفيتسكي في مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: “الآن وبهذه الأيام بالتحديد، تشارك روسيا في حوار جاد للغاية مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تنظيم زيارة وفد من الوكالة برئاسة مديرها العام (رافائيل) غروسي إلى محطة زابوروجية النووية… نحن مهتمون جدا بهذا”.

أوليانوف: الدول الغربية تشجع بتصريحاتها كييف على مواصلة قصف محطة زابوروجيه النووية

وأضاف: “أنا على يقين من أن نفس الاتصالات تجري مع أوكرانيا فيما يتعلق بزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجييه من خلال المنظمات الدولية… آمل أن تتم هذه المهمة في أقرب وقت ممكن .. روسيا على أي حال ستساهم في ذلك بكل الوسائل الممكنة”.

وفي السياق، أكد فيشنفتسكي أن الدعم الغربي لأوكرانيا بما يخص الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجييه، يشجع كييف على مواصلة قصف المحطة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، أن الجيش الأوكراني، قصف منطقة محطة زابوروجييه للطاقة النووية بقذائف مدفعية من عيار 152 مم.

وتنفي سلطات كييف استهداف المحطة، بل وتتهم الجيش الروسي، الذي يسيطر على المحطة، بقصفها؛ الأمر الذي دفع المسؤولين الروس إلى طلب حضور ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتحقق بأنفسهم من صحة الرواية الروسية.