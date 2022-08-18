لابيد يؤكد خلال اتصال هاتفي مع شولتس معارضة إسرائيل لإحياء الاتفاق النووي مع إيران

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، معارضة إسرائيل لخطوات إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

رام الله – سبوتنيك. وصرح مكتب لابيد في بيان، أن الأخير تحدث هاتفيا مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، وبحث معه الملف النووي الإيراني.

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وأضاف البيان: “كرر رئيس الوزراء معارضة إسرائيل للعودة إلى الاتفاق، وضرورة نقل رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا مفادها عدم تقديم المزيد من التنازلات للإيرانيين”.