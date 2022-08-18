قدرات خارقة للهاوتزر الروسي "مستا إس"

بطاريات المدفعية المعادية.
الدبابات والتشكيلات المدرعة.
قوات المشاة ونقاط المراقبة.
وسائل الدفاع الجوي.
تدمير التحصينات الميدانية والمواقع الدفاعية.
الحد من قدرة قوات المشاة على المناورة خلال المعارك البرية.
يمتلك “مستا – إس” قدرات خارقة تجعله واحدا من أفضل مدافع “هاوتزر” في العالم بفضل الكفاءة والسرعة وخفة الوزن وأبرزها:
إمكانية تحميل الذخائر أيا كانت زاوية ميل المدفع وإطلاقه في نطاق 360 درجة.
القدرة على عبور موانع مائية عمقها يصل لـ 5 أمتار وعرضها ألف متر.
معدل إطلاق قذائف كبير ونظام إطلاق نار آلي.
قدرة كبيرة على المناورة بفضل قدرته على تغيير موقع الإطلاق في وقت قياسي.
المواصفات الفنية للمدفع تشمل الوزن والذخائر ومعدلات الإطلاق كما يلي علما بأن بعض الأرقام تقريبية:
الوزن: 42 طنا.
الطول مع ماسورة المدفع إلى الأمام: 11.9 متر.
العرض: 3.3 متر.
الارتفاع: 3.3 متر.
مدى الإطلاق: يتراوح بين 20 و25 كلم وفقا لنوع القذيفة.
نظام تحميل القذائف: آلي.
عدد قذائف المدفع: 50 قذيفة.
معدل الإطلاق: 7 إلى 8 قذائف في الدقيقة.
مدى العربية الناقلة للمدفع: 500 كلم.
السرعة: 60 كلم.
عدد طاقم المدفع: 5 إلى 7 أفراد.
العيار: 152 ملم/ 155 ملم وفقا لنسخة المدفع.
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