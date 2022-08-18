قدرات خارقة للهاوتزر الروسي "مستا إس"

يمتلك “مستا – إس” قدرات خارقة تجعله واحدا من أفضل مدافع “هاوتزر” في العالم بفضل الكفاءة والسرعة وخفة الوزن وأبرزها:

قدرة كبيرة على المناورة بفضل قدرته على تغيير موقع الإطلاق في وقت قياسي.

المواصفات الفنية للمدفع تشمل الوزن والذخائر ومعدلات الإطلاق كما يلي علما بأن بعض الأرقام تقريبية:

يذكر أن نسخة المدفع “مستا – إس” التي تستخدم قذائف عيار 155 ملم هي نسخة مطورة، حسبما ذكر الموقع الروسي، الذي أوضح أن مداها يصل إلى 41 كلم.