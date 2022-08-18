وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون نهاية أغسطس إصدار التأشيرات للمواطنين الروس

يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي نهاية آب/ أغسطس الجاري، مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، بعد دعوات لمنع إصدار تأشيرات دخول للروس في إطار العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

أمستردام – سبوتنيك. قالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة، أنيتا هيبر، خلال إحاطة إعلامية، “وزراء خارجية الدول الأعضاء سيناقشون خلال اجتماعهم في 30 و31 آب/ أغسطس في براغ، مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين الروس”.

وأشارت إلى أن “المفوضية الأوروبية في تواصل مستمر مع الدول الأعضاء”.

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وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيستريت، قد أعلن في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يناقش محتوى الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر إصدار تأشيرة “شنغن”.

وقال هيبيستريت ردا على سؤال حول ما إذا كان المستشار الألماني، أولاف شولتز، يدعم شخصيا مقترح بعض دول الاتحاد الأوروبي حظر إصدار تأشيرة شنغن للمواطنين الروس: “نحن في الاتحاد الأوروبي، بصدد مناقشة الحزمة السابعة من العقوبات، وما قد تتضمنه”.