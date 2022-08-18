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تصميم أنسجة ذكية يمكن استخدامها في الروبوتات المرنة… فيديو

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
استطاع فريق من الباحثين المتخصصين في هندسة التقنيات الطبية من تطوير نوع جديد من الأنسجة الذكية التي يمكن استخدامها في صناعة “عضلات صناعية”.

ويأمل الفريق البحثي الأسترالي في أن تكون الأنسجة التي قاموا بتطويرها خطوة نحو تطوير روبوتات مرنة في المستقبل.
مركب كيميائي يشبه الغضاريف البشرية لـ “الروبوتات المرنة”
31 مارس, 13:50 GMT
ويقول الباحثون المتخصصون في هندسة التقنيات الطبية إن لديهم أمل في أن يقود ذلك إلى ثورة مستقبلية في عالم الروبوتات وما يرتبط بها من تقنيات يستخدمها البشر.
ونشرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية مقطع فيديو قالت إنه يرصد بعض تفاصيل الابتكار الجديد، الذي يظهر في أشكال قادرة على الحركة بمرونة كبيرة.
وتقول الصحيفة إن ذلك يجعلنا نتخيل إمكانية أن يكون “الرجل العنكبوت” حقيقة في المستقبل بفضل تلك التقنيات.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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