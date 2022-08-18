تصميم أنسجة ذكية يمكن استخدامها في الروبوتات المرنة… فيديو

استطاع فريق من الباحثين المتخصصين في هندسة التقنيات الطبية من تطوير نوع جديد من الأنسجة الذكية التي يمكن استخدامها في صناعة “عضلات صناعية”.
ويأمل الفريق البحثي الأسترالي في أن تكون الأنسجة التي قاموا بتطويرها خطوة نحو تطوير روبوتات مرنة في المستقبل.
مركب كيميائي يشبه الغضاريف البشرية لـ “الروبوتات المرنة”
31 مارس, 13:50 GMT
ويقول الباحثون المتخصصون في هندسة التقنيات الطبية إن لديهم أمل في أن يقود ذلك إلى ثورة مستقبلية في عالم الروبوتات وما يرتبط بها من تقنيات يستخدمها البشر.
ونشرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية مقطع فيديو قالت إنه يرصد بعض تفاصيل الابتكار الجديد، الذي يظهر في أشكال قادرة على الحركة بمرونة كبيرة.
A team of biomedical engineers in Australia has developed a smart textile that incorporates artificial “muscles”, in hopes that it will revolutionise the future of soft robotics and wearable exoskeletons. pic.twitter.com/rYLtAY4ucm
— South China Morning Post (@SCMPNews) August 18, 2022
وتقول الصحيفة إن ذلك يجعلنا نتخيل إمكانية أن يكون “الرجل العنكبوت” حقيقة في المستقبل بفضل تلك التقنيات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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