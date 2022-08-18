تصميم أنسجة ذكية يمكن استخدامها في الروبوتات المرنة… فيديو

استطاع فريق من الباحثين المتخصصين في هندسة التقنيات الطبية من تطوير نوع جديد من الأنسجة الذكية التي يمكن استخدامها في صناعة “عضلات صناعية”.

ويأمل الفريق البحثي الأسترالي في أن تكون الأنسجة التي قاموا بتطويرها خطوة نحو تطوير روبوتات مرنة في المستقبل.

مركب كيميائي يشبه الغضاريف البشرية لـ “الروبوتات المرنة”

ويقول الباحثون المتخصصون في هندسة التقنيات الطبية إن لديهم أمل في أن يقود ذلك إلى ثورة مستقبلية في عالم الروبوتات وما يرتبط بها من تقنيات يستخدمها البشر.

ونشرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية مقطع فيديو قالت إنه يرصد بعض تفاصيل الابتكار الجديد، الذي يظهر في أشكال قادرة على الحركة بمرونة كبيرة.

A team of biomedical engineers in Australia has developed a smart textile that incorporates artificial “muscles”, in hopes that it will revolutionise the future of soft robotics and wearable exoskeletons. pic.twitter.com/rYLtAY4ucm — South China Morning Post (@SCMPNews) August 18, 2022