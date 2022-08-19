رئيسة وزراء فنلندا ترد على انتقادات طالتها بعد انتشار فيديو تظهر فيه وهي ترقص

واجهة رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، انتقادات بعد أن تم تداول مقطع مصور مسرب لها، والذي تظهر ‏فيه وهي تحتفل.‏

وفي اللقطات المتداولة، التي يُعتقد أنها مأخوذة من وسائل التواصل الاجتماعي، شوهدت مارين (36 عاما) مع أصدقائهاـ بمن فيهم مشاهير فنلنديون، وهم يرقصون ويغنون.

وواجهت سانا مارين بسبب الفيديو انتقادات من أحزاب المعارضة، إذ طالبها أحد القادة بإجراء اختبار تعاطي المخدرات.

ونفت مارين تعاطيها للمخدرات أثناء رقصها واحتفالها في الفيديو المسرب، قائلة إنها شربت الكحول فقط وشاركت “بطريقة صاخبة”.

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وتعليقا على مقطع الفيديو، قالت سانا مارين، اليوم الخميس، إنها تعلم أنه كان يجري تصويرها، لكنها أعربت عن استيائها من أن الفيديو أصبح متاحا للجمهور.

وأضافت: “لقد رقصت، وغنيت، واحتفلت – أشياء قانونية تماما، ولم أكن في موقف رأيت فيه أو عرفت فيه آخرين [يتعاطون المخدرات]”، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وتابعت وهي تدافع عن نفسها: “لدي حياة أسرية، ولدي حياة عمل ولدي وقت فراغ أقضيه مع أصدقائي إلى حد كبير مثل العديد من الأشخاص في سني”.

وشددت مارين على أنها لا تشعر بالحاجة إلى تغيير سلوكها، قائلة: “سأكون بالضبط نفس الشخص الذي كنت عليه حتى الآن وآمل أن يتم قبوله”.

وتعتبر سانا مارين هي أصغر رئيس وزراء في العالم، وتتولى منصبها داخل الحكومة الفنلندية منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، وتحتفظ بدعم حزبها.

يشار إلى أن مارين لا تخفي الاحتفال، وغالبا ما يتم تصويرها في المهرجانات الموسيقية.