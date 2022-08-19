نائب مدير مؤسسة دفاعية روسية يكشف عن "جهاز رصد" عالي الكفاءة تم طرحه في "آرميا 2022"

تحدث أرتيوم توكاريف، نائب المدير العام للتسويق في مؤسسة “أورال فاغون زافود” العسكرية الروسية، لوكالة “سبوتنيك” حول المنتج الجديد الذي قدمته المؤسسة هذا العام في منتدى “آرميا 2022”.

وكشف توكاريف، اليوم الخميس، أن المنتج الجديد هو نظام الرصد والمراقبة “بروميتي”، حيث تم إطلاق الجهاز بمبادرة من المؤسسة، ولكن وزارة الدفاع أعجبت بالمشروع وسرعان ما أصبح ناجحًا، والآن يتم تقديم العينات الأولى في المنتدى.

وأضاف توكاريف: “يعتمد النظام على وحدات قتالية ثابتة، ولكن أولاً وقبل كل شيء، إنه نظام تحذير وتأثير يسمح لك بالتحكم في أي محيط ضروري”.

هامش تغطية واسع ونظام تحكم فعال

يمكن دمج ما مجموعه 16 وحدة من الجهاز في نظام واحد، ويمكن تغطية 16 كيلومترًا باستخدام “بروميتي”، وبعبارة أخرى، يمكن لشخص واحد بمساعدة النظام أن يتحكم بـ 16 كيلومترا من الحدود.

وفي هذه الحالة، يتم استبعاد التشغيل التلقائي للمستشعر، فهو يطيع أوامر المشغل فقط.

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وتابع: “الوحدة نفسها تستهدف الهدف تلقائيًا، وتحذر المشغل من أي حركة عبور للنطاق المغطى، والمشغل يقرر ما يجب القيام به لهذا الغرض”.

وأردف توكاريف: لن تقوم الوحدة بتنفيذ أي إجراءات دون أمر عامل التشغيل، ويرسل النظام كلاً من تحذير مسموع وإشارة مرئية إلى المشغل بمجرد أن يرصد الهدف.

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مهام متعددة

ولفت توكاريف إلى أنه يمكن استخدام النظام ليس فقط للأغراض الدفاعية فحسب، فعلى سبيل المثال، إذا لم يتم قرن النظام برشاش أو أي سلاح، بل بمدفع مائي مثلا، فسيكون من الممكن تفريق أعمال الشغب أو المعارك الجماعية.