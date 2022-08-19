طيار مروحية روسية يلتقط صورا للقواعد الأمريكية في سوريا… فيديو

التقط طيار مروحية تابعة للقوات الجوية – الفضائية الروسية صورا ومقاطع فيديو لقواعد أمريكية شمالي سوريا.
نشر ضباط عسكريون مقاطع فيديو عبر قناة “عملية Z: مراسلو الربيع االروسي العسكريون” على تلغرام، لقطات مثيرة لمروحية روسية تحلق فوق قاعدتي “ديريك” و”خيمو” الأمريكيتين في سوريا.
وأظهر أحد مقاطع الفيديو المنظر من النافذة الجانبية لقمرة القيادة، أما المقطع الثاني فيسمح لك بمشاهدة المنشآت العسكرية مباشرة من خلال عيون الطيار.
وفي الفيديو، يمكنك أن ترى بالتفصيل المركبات المدرعة، وكذلك الأفراد العسكريون. هؤلاء، على ما يبدو، لاحظوا أن مروحية روسية كانت تحلق فوقهم.
وفي الفيديو، يمكنك أن ترى بالتفصيل المركبات المدرعة، وكذلك الأفراد العسكريون. هؤلاء، على ما يبدو، لاحظوا أن مروحية روسية كانت تحلق فوقهم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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