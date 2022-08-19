إيران تطالب السعودية بالإفراج عن أحد مواطنيها تم اعتقاله أثناء الحج بسبب صورة

طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السلطات السعودية بالإفراج عن مواطن إيراني اعتقل خلال مناسك الحج هذا العام.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس.

وخلال الاتصال، ناقش الجانبان أهم القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية، وعدد آخر من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، كما قام الوزيران بتقييم المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا.

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وأشار عبد اللهيان أيضا إلى اعتقال الشرطة السعودية لأحد الحجاج الإيرانيين خلال مناسك الحج لهذا العام، وأكد على ضرورة إطلاق سراحه “في أسرع وقت ممكن”.

وبهذا الصدد، أكد وزير خارجية سلطنة عمان أنه “وفي إطار العلاقات الودية بين البلدين، سيتابع الخطوات اللازمة للإفراج عن الحاج الإيراني المعتقل في السعودية”.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت الثلاثاء الماضي، أن السلطات السعودية اعتقلت الحاج الإيراني ويدعى خليل دردمند، منذ أكثر من شهر خلال أدائه مناسك الحج.