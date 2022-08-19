مأزق جديد لترامب… مديره المالي السابق يعترف بالذنب في قضية التهرب والاحتيال الضريبي

أقر المدير المالي السابق في منظمة ترامب، ألين ويسلبرغ، بالذنب في 15 جريمة جنائية، كلها جزء من قضية الاحتيال الضريبي التي تم إدانته بها في العام الماضي.

وذكر موقع “أكسيوس”، أنه بعد الإقرار بالذنب، سيكون ويسلبرغ مطالبا بالإدلاء بشهادته في محاكمة منظمة ترامب في أكتوبر المقبل.

كما سيكون مطالب أيضًا بدفع ما يقرب من مليوني دولار أمريكي كضرائب ومصالح وعقوبات.

يذكر أن ويسلبرغ، الذي يبلغ 75 عامًا، هو المسؤول والمدير المالي الوحيد للرئيس السابق المتهم في التحقيقات الجنائية المستمرة منذ سنوات الخاصة بمعاملات ترامب الضريبية.

وكان يقود الشركة مع أبناء الرئيس السابق حينما أصبح دونالد ترامب رئيسا وذهب إلى البيت الأبيض.

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وتتهم المحكمة ويسلبرغ بأنه حصل على أكثر من 1.7 مليون دولار كتعويض غير رسمي من الشركة التابعة للرئيس السابق للتغطية على أعماله، وشمل ذلك دفع إيجار له ومدفوعات سيارات ودفع رسوم مدرسية.