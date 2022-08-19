السلطات: محطة زابوروجيه للطاقة النووية لم تتضرر أثناء القصف الليلي ومستوى الإشعاع طبيعي

سيمفيروبول – سبوتنيك . وقال روغوف: “لم تضرب أي قذائف أراضي محطة الطاقة النووية … الوضع في المحطة هادئ، والموظفون يعملون”، مضيفًا إن “مستوى الإشعاع طبيعي”.

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، اتهمت سلطات الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوروجيه أوكرانيا بقصف مدينة إنرغودار حيث تقع محطة الطاقة النووية.