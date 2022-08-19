إدارة بايدن تعد مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

تعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها نحو 800 مليون دولار.

موسكو – سبوتنيك . وحسبما قالت مصادر مطلعة لـ”رويترز”، الخميس، إن بايدن سيأذن بالمساعدة باستخدام سلطة رئاسية تسمح له بإصدار أوامر بنقل فائض الأسلحة من المخازن الأمريكية.

وبحسب المصادر من المتوقع ان يتم الإعلان عن المساعدات الإضافية اليوم الجمعة.