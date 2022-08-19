كابول تخطط للاتفاق مع موسكو لاستيراد المحروقات

صرح وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، بأن حكومة بلاده تخطط للتوصل لاتفاق مع روسيا بشأن استيراد نحو مليون طن من البنزين ومليون طن من وقود الديزل حتى نهاية عام 2022.

موسكو – سبوتنيك . وقال عزيزي لوكالة “سبوتنيك”: “أفغانستان تحتاج الآن إلى أكثر من 4 ملايين طن من النفط، لكننا نريد زيادة الإمدادات، وبما أن روسيا دولة صديقة لنا، فقد توصلنا نوعا ما لاتفاق بشأن استيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية”.

وأضاف: “نحن نخطط لاستيراد حوالي مليون طن من البنزين ونفس الكمية من وقود الديزل”… هذه القضية هي إحدى الأولويات الرئيسية لبلدنا، نود إبرام مثل هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن على أن تأخذ الاتفاقية في الاعتبار مصالح البلدين..”.

وأجاب الوزير ردا على استفسار حول إمكانية توقيع الاتفاق هذا العام، قائلا: “نعم هذا العام”.