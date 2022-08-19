خيرسون… السكان يولون النظام الأوكراني ظهورهم

وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس مجلس إدارة مقاطعة خيرسون، في الحديث لـ”سبوتنيك”: “ينظر المزيد من السكان المحليين نظرة سلبية إلى أركان السلطة في كييف الذين يقصفون مدن وبلدات المنطقة بالقذائف والصواريخ على مدى ستة شهور. ويرى الناس أن النازيين الذين يديرون نظام الحكم الأوكراني الحالي لا يريدونهم، فمرادهم هو المال والأراضي. وبسبب القصف المتواصل يولي سكان مقاطعة خيرسون النظام النازي في كييف ظهورهم”.