كشف مسؤول في السلطة المحلية أن السكان في مقاطعة خيرسون ينظرون نظرة سلبية إلى نظام الحكم الحالي في أوكرانيا.
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس مجلس إدارة مقاطعة خيرسون، في الحديث لـ”سبوتنيك”: “ينظر المزيد من السكان المحليين نظرة سلبية إلى أركان السلطة في كييف الذين يقصفون مدن وبلدات المنطقة بالقذائف والصواريخ على مدى ستة شهور. ويرى الناس أن النازيين الذين يديرون نظام الحكم الأوكراني الحالي لا يريدونهم، فمرادهم هو المال والأراضي. وبسبب القصف المتواصل يولي سكان مقاطعة خيرسون النظام النازي في كييف ظهورهم”.
وكانت مقاطعة خيرسون قد خرجت من نطاق سيطرة كييف بمساعدة القوات الروسية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة… آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
14:39 GMT
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك