الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عنصر تابع للاستخبارات الأوكرانية في كراسنودار

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على عنصر تابع للاستخبارات الأوكرانية في منطقة كراسنودار جنوبي روسيا.

وأصدر الجهاز الفيدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه: “تم إلقاء القبض على عميل تابع لجهاز الاستخبارات الأوكرانية والملقب بـ”آرتشي” الذي كان ينسق ويعمل مع الجهاز الأوكراني”.

وأضاف البيان: “قام العميل الأوكراني بجمع المعلومات ونقلها إلى ضباط أمن الدولة في أوكرانيا”.

وبحسب البيان المنشور، أقدم العميل المذكور على جمع الأموال ونقلها بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد بالتنسيق مع الجهات الأوكرانية، وذلك لاستخدامها في غايات تتعارض مع القانون الروسي.