روسيا تحتل المرتبة الثالثة باستخدام اليوان في التسويات الدولية

احتلت روسيا المرتبة الثالثة عالميا من حيث استخدام اليوان في التسويات الدولية، بحسب بيانات نظام “سويفت” للمراسلات المالية.

ووفقا لبيانات يوليو/تموز الماضي، سجلت روسيا على ما يقرب من 4 % من جميع التسويات التجارية باليوان خارج البر الرئيسي للصين. وفي يونيو/حزيران كان هذا الرقم 1.42%.

وجاءت روسيا بعد هونغ كونغ بنسبة ملحوظة 70.93% والمملكة المتحدة بنسبة 6.35%. وسجلت سنغافورة المركز الرابع بنسبة 3.77% ، وفي المركز الخامس الولايات المتحدة بنسبة 2.98%.

يذكر أن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن الصين ستواصل زيادة التسويات بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا.

ووفقا له، تستخدم الصين وروسيا العملة الوطنية في التجارة الثنائية منذ سنوات عديدة.

لافروف: روسيا والصين ستزيدان التعاملات باليوان والروبل