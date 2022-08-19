الملكة رانيا تنشر فيديو من حفل خطوبة ولي العهد الأردني

نشرت الملكة رانيا العبد الله، مقطع فيديو من حفل خطوبة ابنها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله وخطيبته السعودية رجوة خالد بن مساعد آل سيف.

وعاود رواد مواقع التواصل نشر الفيديو بطريقة واسعة، حيث أعربوا عن تمنياتهم لهم بالسعادة والتوفيق.

فيديو من خطوبة سمو الأمير #ولي_العهد الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.#حفل_خطوبة pic.twitter.com/fk5spJciAa — فارس الأحمد (@farisalahmad2) August 18, 2022

وكان الديوان الملكي الأردني كان أفاد في بيان رسمي، الأربعاء، أنه تمت خطوبة الأمير الحسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

وأضاف أنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله وعدد من أفراد الأسرتين.

الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء pic.twitter.com/wdggYGDt47 — RHC (@RHCJO) August 17, 2022

ونشر حساب الديوان الملكي الأردني في تويتر صورا من حفل الخطوبة، وهنأ العروسين متمنيا لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء.