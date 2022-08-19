اخبار العالم

الملكة رانيا تنشر فيديو من حفل خطوبة ولي العهد الأردني

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
نشرت الملكة رانيا العبد الله، مقطع فيديو من حفل خطوبة ابنها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله وخطيبته السعودية رجوة خالد بن مساعد آل سيف.

وعاود رواد مواقع التواصل نشر الفيديو بطريقة واسعة، حيث أعربوا عن تمنياتهم لهم بالسعادة والتوفيق.
وكان الديوان الملكي الأردني كان أفاد في بيان رسمي، الأربعاء، أنه تمت خطوبة الأمير الحسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.
وأضاف أنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله وعدد من أفراد الأسرتين.
ونشر حساب الديوان الملكي الأردني في تويتر صورا من حفل الخطوبة، وهنأ العروسين متمنيا لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء.
من جانبه، أجرى ولي العهد الأسعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بملك الأردن وولي عهده، حيث قدم لهم التهنئة بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته الصادقة للأمير الحسين بالتوفيق والحياة السعيدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك