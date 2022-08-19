أوليانوف: زيارة وفد وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه قد يحصل في سبتمبر المقبل

كشف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن العمل جار لتنظيم زيارة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، لكن من السابق لأوانه الحديث عن التفاصيل.

وقال أوليانوف خلال حديثه مع وكالة “سبوتنيك”: “تحدثنا مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بخصوص إعداد الزيارة لبعثة الوكالة إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في سبتمبر/أيلول المقبل، وسنراه قريبا، ومن السابق لأوانه الحديث عن التفاصيل”.

واعتبر أوليانوف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تدعم إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مشيرا إلى أنه ذلك لا يدخل ضمن مهام الوكالة وعملها.

وفي سياق آخر، قال أوليانوف إن “هناك أمور كثيرة تم التوصل إليها لإعادة إحياء الاتفاق النووي (الخاص بإيران)”، مؤكدًا: “إننا نأمل أن يتم الاتفاق على إحياء الصفقة النووية قبل الأول من أيلول”.

ولفت أوليانوف إلى أن “هناك 3 نصوص لإعادة إحياء الاتفاق النووي، والاتحاد الأوروبي يحاول تقريب وجهات النظر”، مشيرا إلى أن “لدينا انطباعات بأن واشنطن تريد حل مسائل عالقة أخرى لا علاقة لها بالاتفاق النووي”.

وأوضح الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن “الإدارة الأمريكية تعيش في عالم آخر تماما، لأن ما كتب في هذا المشروع غير قابل للتحقيق”.

واعتبر أوليانوف أنه “لا أحد تمكن من إثبات أن إيران لديها صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية”، لافتًا إلى أنّ “هناك بعض الاستفسارات لمنظمة الطاقة الذرية بشأن اليورانيوم الإيراني وتخصيبه، لكنها ليست مسألة ملحة”.