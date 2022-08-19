الخارجية الأمريكية تعلن عن وظيفة لمنصب مستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية

أعلنت بوابة المشتريات الحكومية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن وظيفة شاغرة تطلب فيها موظفا لمهمة مستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية.

وبحسب الوظيفة ومتطلباتها يتعين على المرشح المحتمل تنظيم عمليات تسليم المعدات اللازمة لوحدات الشرطة الأوكرانية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات التدريب للفرق والعناصر الأمنية.

كما سيتعين على المرشح لهذه الوظيفة المشاركة بشكل أساسي في عمليات إصلاح عمل الإدارات والأقسام ضمن وزارة الداخلية الأوكرانية.