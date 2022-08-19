الخارجية الروسية تعلق على موقف واشنطن من إصدار تأشيرة دخول إلى لافروف والوفد المرافق

تتوقع وزارة الخارجية الروسية أن تصدر واشنطن تأشيرات الدخول لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ولأعضاء الوفد المرافق له لحضور فعاليات دورة الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة.

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن موسكو تأمل ألا تتجه الولايات المتحدة إلى الفضيحة وأن تتعامل مع هذا الموقف بشكل عقلاني، وتصدر تأشيرات دخول لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له”.

وأشار ريابكوف إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة يمكنها بذل المزيد من الجهد في الوقت الحالي لحل المشكلة، لكن حتى الآن لا نرى الكثير من النشاط، وسنواصل العمل”.

وأضاف ريابكوف، في تعليقه على إمكانية إصدار التأشيرات، إن موسكو لا تريد “ستارا حديديا”، لكن الغرب يصنعه، فهذه مشكلة، لكن روسيا ستجد طرقا لحل المشاكل”.

يذكر أن السفارة الروسية في واشنطن طالبت، في وقت سابق، البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بإصدار تأشيرات فورية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والوفد المرافق له

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت، نهاية فبراير/شباط الماضي، عقوبات على لافروف، تشمل حظرا على دخول البلاد، وتجميد أصوله في الولايات المتحدة، وحظرا على الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع الشركات المدرجة في قائمة العقوبات. ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه العقوبات بأنها غير مشروعة، وأضافت أن لافروف ليس لديه حسابات في بنوك أجنبية.

لافروف يترأس وفد روسيا للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم