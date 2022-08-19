وزيرة الخارجية البريطانية تعتزم اللقاء مع بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، تعتزم اللقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقبلة في أندونيسيا.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية موقف وزيرة الخارجية البريطانية تراس بعد إعلان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أن الرئيس بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في بالي.

وبحسب الوكالة، علّق مكتب تراس إنها لم تتراجع عن وعدها بدعوة الرئيس الروسي إلى محادثة.

وكانت تراس قد أعلنت، في وقت سابق، إنها مستعدة للقاء بوتين في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني، في إندونيسيا، إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء.