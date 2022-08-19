أزمة غذاء حادة تهدد نصف سكان تيغراي… مناشدات بمساعدات عاجلة

صرح برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، أن نحو نصف سكان منطقة تيغراي بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة، مؤكدا أن معدلات سوء التغذية “ارتفعت ارتفاعا حادا” ومن المتوقع أن تتفاقم.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقييمها للوضع هناك، إن نصف النساء الحوامل أو المرضعات في تيغراي يعانين من سوء التغذية، وكذلك ثلث الأطفال دون سن الخامسة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالتقزم ووفيات الأمومة.

إثيوبيا تصف تعليقات رئيس منظمة الصحة العالمية على تيغراي بأنها “غير أخلاقية”‏

وانقطعت خدمات مثل البنوك والاتصالات في تيغراي، التي يقطنها حوالي 5.5 مليون نسمة، بعد أيام من انسحاب الجيش الوطني الإثيوبي والقوات المتحالفة معه قبل عام، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه لم يتم استئناف تلك الخدمات بعد، مما يعيق قدرة الناس على شراء الطعام.

“الصحة العالمية”: أزمة تيغراي هي أسوأ كارثة على وجه الأرض

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد وصف الأزمة المستمرة في منطقة تيغراي الإثيوبية بأنها “أسوأ كارثة على سطح الأرض”.

وفي بيان مؤثر خلال مؤتمر صحفي، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي ينحدر من تيغراي إن الوضع الناجم عن الصراع في المنطقة هو الأسوأ من أي أزمة إنسانية أخرى في العالم، بحسب “فرانس برس”.