"غازبروم" تعلق نقل الغاز لأوروبا عبر "التيار الشمالي" لمدة 3 أيام

وعلى صعيد متصل، قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا مساء اليوم الجمعة، لتتجاوز 2700 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ شهر مارس/آذار، وذلك بعد أنباء عن تعليق العمل في خط أنابيب “التيار الشمالي” لمدة ثلاثة أيام.