فرنسا تنفق 84 مليون دولار لطلاء برج "إيفل"

قررت فرنسا تخصيص نحو 84 مليون يورو (84.4 مليون دولار) لطلاء برج إيفل استعدادا للألعاب الأولمبية 2024.
باريس- سبوتنيك. وقال جان فرانسوا مارتينز، رئيس جمعية استثمار برج إيفل لراديو “آر إم سي” الفرنسي: “نخطط لطلائه للمرة العشرين”.
باريس تخطط لرفع أكبر علم في التاريخ على برج إيفل في ختام أولمبياد طوكيو
7 أغسطس 2021, 01:36 GMT
وتابع أنه سيتم تخصيص 84 مليون يورو لهذا الغرض، مضيفا أنه سيتم أيضا تنفيذ مشروع لتحسين المنطقة المحيطة بالبرج. على وجه الخصوص، تخطط السلطات لتعديل طرق دخول البرج.
وفقا لمارتينز، يحتاج الناس إلى اجتياز 7 أو 8 معابر مشاة للوصول إلى البرج، وهو أمر غير مقبول لموقع يزوره 21 مليون شخص سنويا. وختم رئيس جمعية استثمار برج إيفل بأن باريس تعتزم استضافة حفل افتتاح “لم يسبق له مثيل” للأولمبياد.
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