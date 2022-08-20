فرنسا تنفق 84 مليون دولار لطلاء برج "إيفل"

وتابع أنه سيتم تخصيص 84 مليون يورو لهذا الغرض، مضيفا أنه سيتم أيضا تنفيذ مشروع لتحسين المنطقة المحيطة بالبرج. على وجه الخصوص، تخطط السلطات لتعديل طرق دخول البرج.

وفقا لمارتينز، يحتاج الناس إلى اجتياز 7 أو 8 معابر مشاة للوصول إلى البرج، وهو أمر غير مقبول لموقع يزوره 21 مليون شخص سنويا. وختم رئيس جمعية استثمار برج إيفل بأن باريس تعتزم استضافة حفل افتتاح “لم يسبق له مثيل” للأولمبياد.