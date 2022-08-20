العثور على حبار عملاق بمنقار بحجم قبضة اليد وعين ضخمة… فيديو

نشر أحد مستخدمي منصة “تويتر” للتغريدات مقطعا مصورا لحبار عملاق نادر، تم العثور عليه على أحد ‏شواطئ كيب تاون في جنوب أفريقيا.‏

وشارك المستخدم ويدعى، تيم دي، يوم الثلاثاء الماضي، فيديو لعالم أحياء بحرية يتفحص الحبار العملاق الذي تم العثور على رفاته في شاطئ سكاربورو.

ويوضح العالم في الفيديو امتلاك الحبار العملاق لعين عملاقة ملونة، ومنقار ضخم بحجم قبضة اليد، يستخدم لصيد الأسماك.

ويصل قطر عين الحبار عادة إلى 11 بوصة، مع بؤبؤ يصل حجمه إلى 3.5 بوصة.

وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن الحجم الأقصى للحبار العملاق يتراوح بين 39 إلى 43 قدما للإناث، و33 قدما للذكور، ويتم احتساب ذلك من الزعانف الخلفية إلى طرف المجسين الطويلين.

ولم يتم إثبات مزاعم أن الحبار الذي تم اكتشافه مؤخرا في جنوب أفريقيا حقق رقما قياسيا في طوله، وهو 66 قدما.

وتعيش هذه المخلوقات عادة على أعماق تتراوح بين 980 و3280 قدما تحت سطح المحيط.

وسيتم جمع عينات الحبار العملاق، ونقلها إلى متحف إيزيكو بجنوب أفريقيا في كيب تاون لدراستها، وفقا لمجلة “نيوزويك” الأمريكية.