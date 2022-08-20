بلينكن: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار.

واشنطن– سبوتنيك. وقال بلينكن، نقلا عن بيان الوزارة، “مع مراعاة حزمة المساعدات الحالية، بلغت القيمة الإجمالية للدعم العسكري لأوكرانيا منذ بداية عمل هذه الإدارة حوالي 10.6 مليار دولار”.

كانت تقارير جديدة كشفت أن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.

ونقلت مجلة “بوليتيكو” عن معهد “كييل” الاقتصادي العالمي، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر ست دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط.

دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022 تقارير: القوى الأوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا في يوليو

واعتبرت المجلة أن عدم مساعدة أوكرانيا عسكريا من القوى الأوروبية خلال الشهر الماضي من التحولات التاريخية في سياسة الدفاع الأوروبية، كما يعني أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد تتضاءل في وقت تشن فيه كييف هجوما مضادا حاسما.