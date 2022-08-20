القوات المسلحة الأوكرانية تحاول قصف ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه وسماع 4 انفجارات

حاولت القوات الأوكرانية ضرب ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ليل الجمعة/السبت، وسمع دوي أربعة انفجارات في المنطقة.

وأفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” أنه بعد منتصف ليل الجمعة، حاولت القوات الأوكرانية ضرب ميليتوبول.

وأشار إلى سماع دوي أربعة انفجارات كما شوهدت صواريخ الدفاع الجوي في السماء تعترض الهجوم.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أن القرار بشأن الطريق المؤدي إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ستحدده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مراعاة آراء روسيا وكييف.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم، أن العمل على تنظيم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه جار تفعيله، لكن من السابق لأوانه الحديث عن التفاصيل. مشيراً أيضاً إلى أن أوكرانيا تحاول منع زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.

غروسي: مشاورات مكثفة لإرسال بعثة إلى محطة زابوروجيه في أسرع وقت

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، الاثنين الماضي، أن الأمم المتحدة مستعدة لتسهيل زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، عبر كييف، إذا وافقت موسكو وسلطات أوكرانيا على ذلك.

وفي وقت سابق، رفضت أوكرانيا زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيه النووية، ما دامت القوات الروسية تسيطر عليها.