الهند.. مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين إثر حريق بمصنع سكر جنوبي البلاد

لقي شخصان مصرعهما، فيما أُصيب 7 آخرون بجروح إثر حريق اندلع في مصنع للسكر بمدينة كاكينادا بولاية أندرا براديش جنوبي الهند.
وذكرت الشرطة، في بيان أوردته قناة “إن دي تي في” الهندية، الجمعة، أن إدارتي الإطفاء والكهرباء وأفراد الشرطة تفقدوا موقع الحادث، وتوصلوا إلى أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي في الحزام الناقل في المصنع الذي يستخدم في نقل أكياس السكر.
كما لفتت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، من بينهم شخص يعاني من جروح خطيرة.
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17 أغسطس, 15:15 GMT
ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث للوقوف على الأسباب التي أدت إليه وتداعياته.
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