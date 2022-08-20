الهند.. مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين إثر حريق بمصنع سكر جنوبي البلاد

وذكرت الشرطة، في بيان أوردته قناة “إن دي تي في” الهندية، الجمعة، أن إدارتي الإطفاء والكهرباء وأفراد الشرطة تفقدوا موقع الحادث، وتوصلوا إلى أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي في الحزام الناقل في المصنع الذي يستخدم في نقل أكياس السكر.