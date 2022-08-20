المكسيك.. اعتقال المدعي العام السابق للبلاد خيسوس موريللو

قال مسؤولون مكسيكيون، يوم الجمعة، إن المدعي العام المكسيكي السابق خيسوس موريللو اعتقل بتهمة الاختفاء القسري والتعذيب وعرقلة سير العدالة في اختفاء 43 طالبا عام 2014.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إن الشرطة الاتحادية نفذت مذكرة اعتقال أصدرها قاض في مكسيكو سيتي ضد جيسوس م. والذي أكد مصدر في المكتب أنه موريللو.

وقال المكتب إن موريللو الذي يعيش في منطقة مكسيكو سيتي اعتقل خارج منزله، واقتيد إلى مكتب المدعي العام.

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وكان موريللو المدعي العام من 2012 إلى 2015 في عهد الرئيس السابق إنريكي بينا نييتو، وفقا لوكالة رويترز.