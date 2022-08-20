برلمان الجبل الأسود يقر اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة

وافق برلمان مونتينيغرو (الجبل الأسود)، اليوم السبت، على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، ما يمهد الطريق للإطاحة بها.

وأُقر اقتراح حجب الثقة بعيد منتصف الليل بتأييد 50 نائبا مقابل اعتراض نائب واحد فقط، في حين قاطع الجلسة بقية نواب البرلمان المكون من 81 مقعدا.

وقال النائب دانيال زيفكوفيتش، الذي تقدم باقتراح حجب الثقة/ “نحن بحاجة إلى انتخابات مبكرة، وحكومة مستقرة”.

وجاء هذا الاقتراح بعد أشهر فقط من حجب الثقة في فبراير/شباط عن الحكومة السابقة برئاسة زدرافكو كريفوكابيتش التي بقيت 14 شهرا فقط في السلطة.

وما أجج التوتر السياسي منذ أسابيع توقيع الحكومة لاتفاق جديد مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية يشمل قضايا عدة بينها توفير إطار تنظيمي لممتلكات الكنيسة، بما في ذلك الكنائس والأديرة.

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وأشاد دريتان أبازوفيتش رئيس وزراء الجبل الأسود بالاتفاق، معربا عن أمله بأن يسهم في تحسين العلاقات بين المجموعات المتناحرة داخل البلاد، وخاصة بين الأحزاب الموالية لصربيا وتلك الموالية للغرب.