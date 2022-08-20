كيسنجر يحذر من إطالة أمد الصراع والتنازل لروسيا في أوكرانيا

حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن امتداد وتوسع الصراع في أوكرانيا محفوف بالمخاطر ويجب حله من خلال المفاوضات.

وجاءت تصريحات كيسنجر خلال مقابلة مع وكالة “سي إن إن” الأمريكية، قال فيها: ” إن المفاوضات هي الحل الأفضل لهذا الصراع وتوسيع رقعته يهدد بإطالة أمد الحرب إلى أجل غير مسمى”.

واعتبر كيسنجر أن إطالة الحرب سيجعلها شبيهة بالحرب العالمية الأولى، ما سيؤدي إلى توترات وحروب أخرى في المناطق.

وأمل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أن تقوم دول الناتو بالاتفاق على ما يجب أن تكون عليه نتائج المفاوضات وما هي النتيجة التي يمكن تحقيقها.

وشدد كيسنجر على أهمية عدم تقديم تنازلات كثيرة من قبل الناتو لروسيا، معتقدًا أن الأخيرة يجب ألا تحصل على “أي فائدة” من العملية الخاصة في أوكرانيا وإعادة 15-20% من الأراضي لأوكرانيا.