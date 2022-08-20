الدفاع الروسية: تحييد 20 مرتزقا أمريكيا ومئات المتطرفين في ضربات بأسلحة عالية الدقة في خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، قيام الطيران الروسي بتحييد 20 مرتزقا أمريكيا وأكثر من 100 آخرين من المتطرفين الأوكرانيين بضربات بأسلحة عالية الدقة على قواعد عسكرية شمالي خاركوف.
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: “استهدفت الضربات الجوية بالأسلحة الدقيقة مراكز وقواعد عسكرية كانت تضم نحو 20 مرتزقا من الولايات المتحدة، كما أدت إلى مقتل أكثر من 100 مسلح متطرف أوكراني”.
وتابع البيان: نجحت القوات الجوية بتحييد العدد الأكبر من فصيل “كراكن” الأوكراني المتطرف في إقليم خاركوف.
وأضافت الدفاع الروسية: وعملت القوات الجوية على استهداف قوات عسكرية في فيليكوميخايلوفكا الواقعة في مدينة دنيبروبيتروفسك، حيث تم تدمير كتيبة اللواء 110 للدفاع الإقليمي بالكامل.
وأكدت الدفاع الروسية تنفيذها غارات جوية دمرت من خلالها محطة رادار أمريكية وآلية تحمل نظاما صاروخيا من طراز “بوك” في منطقة شيفتشينكو، بالإضافة إلى تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في مناطق غاليتسينوفكا وكونستانتينوفكا وشابيلكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيلايا كرينيتسا في منطقة خيرسون.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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