الدفاع الروسية: تحييد 20 مرتزقا أمريكيا ومئات المتطرفين في ضربات بأسلحة عالية الدقة في خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، قيام الطيران الروسي بتحييد 20 مرتزقا أمريكيا وأكثر من 100 آخرين من المتطرفين الأوكرانيين بضربات بأسلحة عالية الدقة على قواعد عسكرية شمالي خاركوف.

وأصدرت الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: “استهدفت الضربات الجوية بالأسلحة الدقيقة مراكز وقواعد عسكرية كانت تضم نحو 20 مرتزقا من الولايات المتحدة، كما أدت إلى مقتل أكثر من 100 مسلح متطرف أوكراني”.

وتابع البيان: نجحت القوات الجوية بتحييد العدد الأكبر من فصيل “كراكن” الأوكراني المتطرف في إقليم خاركوف.

وأضافت الدفاع الروسية: وعملت القوات الجوية على استهداف قوات عسكرية في فيليكوميخايلوفكا الواقعة في مدينة دنيبروبيتروفسك، حيث تم تدمير كتيبة اللواء 110 للدفاع الإقليمي بالكامل.