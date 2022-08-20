حاكم سيفاستوبول: سقوط طائرة مسيرة على سطح مقر أسطول البحر الأسود ولا خسائر

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوغيف، اليوم السبت أن طائرة مسيرة سقطت على سطح مقر أسطول البحر الأسود التابع للقوات البحرية الروسية.

وجاء إعلان الحاكم رازفوغيف عبر صفحته الخاصة على منصة “تلغرام” وذكر فيه: “تم إسقاط طائرة مسيرة مجهولة في محيط مقر أسطول البحر الأسود التابع للقوات البحرية الروسية في مدينة سيفاستوبول”.

وأضاف قائلا: “أنا في مقر الأسطول حاليا ومنذ فترة تم إسقاطها حيث حلقت على ارتفاع منخفض واستطاعت الدفاعات إسقاطها ووجدنا الطائرة المدمرة على سطح إحدى أبنية المقر”.