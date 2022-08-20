شويغو: فكرة منع الروس من دخول أوروبا مظهر من مظاهر السياسة النازية

وأكد شويغو أنه”على مدى 8 سنوات، ارتكب نظام كييف جرائم صارخة ضد مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، بمن فيهم الأطفال وفي الوقت نفسه، كما توجهت كييف للانضمام إلى الناتو، كل هذا خلق تهديدات غير مقبولة لأمن روسيا”.

وتابع “على هذه الخلفية، اتخذ القائد الأعلى للقوات المسلحة، في شباط/فبراير، القرار الصائب بإجراء عملية عسكرية خاصة كان هدفها الرئيسي حماية سكان دونباس من الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام كييف”.

وأضاف شويغو “لقد أعلنت كييف نفسها علنًا وريثا للقوميين الأوكرانيين الدمويين، كما بذلت واشنطن قصارى جهدها لإنشاء كراهية ضد روسيا من أوكرانيا، وشجعوا على حظر اللغة الروسية والإعلام الروسي والثقافة الروسية – كل ما يتعلق ببلدنا.

وشدد شويغو “لكن الكثيرين في أوكرانيا لم يتبنوا مثل هذه السياسة، كما لم ينغمس سكان دونباس في تطلعات النظام الحاكم نحو النازية”.