قرار سعودي جديد بخصوص الوافدين

قررت السلطات السعودية المختصة السماح للوافد الذي غادر المملكة مغادرة نهائية باستبدال رخصة قيادته القديمة بأخرى جديدة حين عودته إلى المملكة مرة أخرى.

ووفقا لجريدة عكاظ السعودية فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للوافد الذي عاد إلى المملكة بعد مغادرتها نهائيا أن يستبدل رخصته القديمة برقم الهوية الجديدة التي حصل عليها.

المرور السعودي يقر غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال في هذه الحالة

ولفتت إلى أنه يقوم بسداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ومراجعة قسم المرور والتقدم بالطلب.