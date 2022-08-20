الكويت تدين وتستنكر الهجوم على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو

بيان وزارة الخارجية بشأن الهجوم الذي إستهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو
البيان كاملاً: https://t.co/AVGNJQWG9E pic.twitter.com/Zn6Otousw5
— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) August 20, 2022
كما قدمت خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الصومال وإلى أسر الضحايا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
ويعد هذا الهجوم لحركة “الشباب” هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في أيار/مايو الماضي.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي “حركة الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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