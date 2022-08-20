الكويت تدين وتستنكر الهجوم على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو

وفندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون.

ويعد هذا الهجوم لحركة “الشباب” هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في أيار/مايو الماضي.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي “حركة الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.