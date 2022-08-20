الخارجية الروسية: موسكو سترد بشكل مناسب على طرد دبلوماسي روسي من رومانيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن موسكو سترد بشكل مناسب على إعلان رومانيا دبلوماسيا روسيا “شخصا غير مرغوب فيه” وإبلاغه بضرورة مغادرة البلاد، مشيرة إلى أن ذرائع هذا الإجراء بعيدة عن الواقع.

وقالت زاخاروفا: “بالطبع، سنرد بشكل مناسب على الخطوة الرومانية، وسنبلغكم بالإجراءات المتخذة لاحقا”. وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن الدبلوماسي الروسي أعلن شخصا غير مرغوب فيه دون أسباب وتحت ذرائع زائفة. “نحن نتحدث عن استفزاز جديد، يتم تنفيذه وفقا لسيناريو تم اختباره مرارا وتكرارا في الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف (الناتو) في الأشهر الأخيرة. صممت هذه الإجراءات الروتينية للسلطات الرومانية لإظهار أقصى قدر من الولاء لمواقف الشركات الغربية. لا يمكن مشاهدة خط مستقل وموجه وطنيا في بوخارست هنا، مما يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع”. ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية “تلغراف”: أوكرانيا لديها 3 أشهر قبل “الخيانة والضعف الأقصى”… الملل دخل أوروبا وبوتين فرض الحل وأعلنت رومانيا، في وقت سابق، أن أحد موظفي السفارة الروسية في بوخارست شخصا غير مرغوب فيه، وطالبته بمغادرة البلاد في غضون أسبوع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي