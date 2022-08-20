تصادم ناقلة كيماويات وسفينة شحن بالقرب من سواحل اليابان

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم السبت، أن ناقلة كيماويات يابانية اصطدمت بسفينة شحن قبالة السواحل جنوب غرب اليابان.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، عن مسؤول في خفر السواحل في كوشيموتو، قوله إن “الحادث الذي وقع في وقت مبكر اليوم يخضع للتحقيق”.

وأوضح أن السفينتين رستا في المنطقة، على بعد نحو 3.5 كيلومتر قبالة ساحل مقاطعة واكاياما.

وأفاد المسؤول بأن بعض النفط تسرب من محرك سفينة الشحن، التي بدأت الغرق في البداية، لكن تمت السيطرة عليها.

كما أشار إلى أن الطاقم الصيني أبلغ خفر السواحل أن الناقلة انحرفت نحوهم فجأة.

حادث تصادم بين غواصة عسكرية يابانية وسفينة تجارية

ووفقا لـ “أسوشيتد برس”، لم يصب أحد من بين الطاقم الياباني الـ 6 على متن الناقلة والـ14 صينيا على متن سفينة الشحن.

وتم إرسال الغواصين إلى مكان الحادث ومتابعة بيانات “جي بي إس” لتحديد سبب الحادث.