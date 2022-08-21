الدوري التركي… تريزيجيه يقود هجوم طرابزون خلال مواجهة أنطاليا

يقود اللاعب المصري محمود تريزيجيه هجوم فريق طرابزون في مباراته أمام أنطاليا سبور، التي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري التركي.
جاء ذلك في تدوينة نشرها الحساب الرسمي لنادي طرابزون التركي، على “تويتر”، اليوم السبت.
بعد غياب 39 عاما.. طرابزون سبور بطلا للدوري التركي
30 أبريل, 20:57 GMT
وأعلن المدير الفني لفريق طرابزون عبد الله أفجي، التشكيل الرسمي لفريقه أمام أنطاليا خلال تلك المباراة.
📃 Fraport TAV Antalyaspor maçı ilk 11’imiz! #ANTvTS pic.twitter.com/w4LV5lbTGl
— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 20, 2022
يذكر أن طرابزون التركي خسر أمام مضيفه كوبنهاجن الدنماركي، الثلاثاء الماضي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب المرحلة الفاصلة التي ستحدد المتأهلين لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتم تتويج طرابزون بلقب كأس السوبر التركي بعد فوزه على سيفاس سبور.
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