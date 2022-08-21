الدوري التركي… تريزيجيه يقود هجوم طرابزون خلال مواجهة أنطاليا

جاء ذلك في تدوينة نشرها الحساب الرسمي لنادي طرابزون التركي، على “تويتر”، اليوم السبت.

يذكر أن طرابزون التركي خسر أمام مضيفه كوبنهاجن الدنماركي، الثلاثاء الماضي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب المرحلة الفاصلة التي ستحدد المتأهلين لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.