العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق… صور

من جهتها، قالت يمامة مقداد التي شاركت في احتفال البيت الروسي لـ”سبوتنيك” إن “ورشات العمل الموجهة للأطفال تشكل جزءاً مهماً من برنامج عمل المركز الثقافي الروسي بدمشق، بحيث تختص كل ورشة بجانب معين ينمي قدرات الأطفال الفنية والمعرفية”، مبينة أنه “في كل عام من هذا اليوم يتم إرسال دعوات للأطفال من مختلف المجتمعات الأرمن والشركس والأوكران كنوع من التأكيد أن الحرب لا تهمنا والسلام هو الذي ننادي به”.