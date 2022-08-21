عباس: مؤسسات المجتمع المدني ستواصل فضح جرائم الاحتلال

عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن رفضه إغلاق إسرائيل مؤسسات للمجتمع المدني الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، بعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

اشتية يتهم إسرائيل باستخدام “جثامين قتلى فلسطين في مختبرات طبية”

وقال الرئيس الفلسطيني إن هذه المؤسسات الحقوقية سوف تواصل العمل حتى تفضح “الاحتلال وجرائمه ضد الفلسطينيين، لأن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني”.

وأكد على ضرورة التكاتف والتصدي لهذا النهج الإسرائيلي الذي يواصل سياسة الأعمال أحادية الجانب.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: “لن نقبل باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية”.

وأكد أنه “سيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه”.