الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقرب من بلدة سلواد

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقرب من بلدة سلواد شرقي رام الله دون وقوع إصابات.

موسكو – سبوتنيك. وقال أدرعي، اليوم الأحد، “وردت أنباء عن إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قبل قليل بالقرب من بلدة سلواد شرقي رام الله”.

وأضاف أدرعي، “لم تقع إصابات، ولحقت أضرارا بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذين”.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ثمانية أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة إيغد قرب سلواد، وكانت مليئة بالمستوطنين قرب سلواد، وبأعجوبة لم تقع إصابات.