الأمم المتحدة: أمريكا تستعد لشراء شحنة كبيرة من الحبوب الأوكرانية

كشف ديفيد بيزلي رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن أن الولايات المتحدة تستعد لشراء نحو 150 ألف طن متري من الحبوب من أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال ديفيد بيزلي لوكالة “الأسوشيتدبرس” إن الوجهات الأخيرة للحبوب غير مؤكدة وإن المناقشات متواصلة بشأنها.

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لكن الشحنة المزمعة- وهي واحدة من عدة شحنات، يتابعها البرنامج الذي يحارب الجوع- أكبر 6 مرات من كمية الحبوب التي تنقلها الآن أول سفينة تولى البرنامج إعدادها لسكان منطقة القرن الأفريقي الذين يعانون من الجوع.

تحدث بيزلي الجمعة من شمال كينيا التي تعاني من جفاف شديد يعصف بمنطقة القرن الأفريقي.