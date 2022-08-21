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انهيار ترابي في كربلاء بالعراق وإنقاذ طفل من تحت الأنقاض.. فيديو

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بانهيار ترابي بمزار قطارة الإمام في كربلاء، أدى إلى محاصرة أشخاص تحت الأنقاض.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان، إن فرق الإنقاذ التابعة لها تمكنت من إنقاذ شخصين من المحتجزين تحت “قطارة الإمام علي” التي انهارت في كربلاء.
وأضاف الدفاع المدني، أن “من بين الذين تم إنقاذهم طفل وهو بصحة جيدة”، وفقا لموقع “بغداد اليوم”.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدفاع المدني يقوم بإنقاذ الطفل.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني بوجود 6 أشخاص محتجزين تحت الأنقاض، بينهم نساء وأطفال وجارٍ العمل على إخراجهم.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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