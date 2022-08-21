انهيار ترابي في كربلاء بالعراق وإنقاذ طفل من تحت الأنقاض.. فيديو

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بانهيار ترابي بمزار قطارة الإمام في كربلاء، أدى إلى محاصرة أشخاص تحت الأنقاض.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان، إن فرق الإنقاذ التابعة لها تمكنت من إنقاذ شخصين من المحتجزين تحت “قطارة الإمام علي” التي انهارت في كربلاء.

وأضاف الدفاع المدني، أن “من بين الذين تم إنقاذهم طفل وهو بصحة جيدة”، وفقا لموقع “بغداد اليوم”.

ابطال الدفاع المدني انقاذ طفل في القطارة بمحافظة كربلاء يگلهم(خاف اموت وابوي ماعندة وحيد بس اني) 💔😢 pic.twitter.com/DEt3Woo5RT — sarah alkanani (@alkanani_sarah) August 20, 2022

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدفاع المدني يقوم بإنقاذ الطفل.