انهيار ترابي في كربلاء بالعراق وإنقاذ طفل من تحت الأنقاض.. فيديو

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بانهيار ترابي بمزار قطارة الإمام في كربلاء، أدى إلى محاصرة أشخاص تحت الأنقاض.
وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان، إن فرق الإنقاذ التابعة لها تمكنت من إنقاذ شخصين من المحتجزين تحت “قطارة الإمام علي” التي انهارت في كربلاء.
وأضاف الدفاع المدني، أن “من بين الذين تم إنقاذهم طفل وهو بصحة جيدة”، وفقا لموقع “بغداد اليوم”.
ابطال الدفاع المدني انقاذ طفل في القطارة بمحافظة كربلاء يگلهم(خاف اموت وابوي ماعندة وحيد بس اني) 💔😢 pic.twitter.com/DEt3Woo5RT
— sarah alkanani (@alkanani_sarah) August 20, 2022
وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدفاع المدني يقوم بإنقاذ الطفل.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني بوجود 6 أشخاص محتجزين تحت الأنقاض، بينهم نساء وأطفال وجارٍ العمل على إخراجهم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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