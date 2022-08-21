إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات فلسطينية بحثا عن مطلق النار على الحافلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة سلواد شمال شرق رام الله بقوات كبيرة، بحثا عن مطلق النار على الحافلة الإسرائيلية.

وأضافت وسائل الإعلام، أنه تم إغلاق مداخل قرية سلواد شرق مدينة رام الله ومنع المركبات من الدخول إلى القرية.

كما شهدت قرية يبرود شمال شرق رام الله تواجدا مكثفا لقوات الجيش الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع مصورة دخول قوات الجيش الإسرائيلي للبلدات الفلسطينية وإغلاقها.

مصادر محلية: “تواجد مكثف لقوات الاحتلال قرب قرية يبرود شمال شرق رام الله”. pic.twitter.com/ju4pVJdRwI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 20, 2022

كانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أنه تم إطلاق 8 أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة إيغد كانت مليئة بالمستوطنين قرب سلواد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه “لم تقع إصابات، ولحقت أضرارا بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذين”.

الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقرب من بلدة سلواد