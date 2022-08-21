لحظة إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية قرب قرية سلواد شمال رام الله.. فيديو

نشرت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية، اليوم الأحد، مقاطع مصورة قالت إنها تظهر لحظة إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية قرب بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وتظهر المقاطع المصورة الحافلة الإسرائيلية تسير على الطريق، فيما تظهر مقاطع أصوات إطلاق النار على الحافلة.

وقبل قليل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة سلواد شمال شرق رام الله بقوات كبيرة، بحثا عن مطلق النار على الحافلة الإسرائيلية.

مصادر عبرية: “لحظة إطلاق النار تجاه حافلة المستوطنين قرب سلواد شرق رام الله”. pic.twitter.com/RUNfdjkOSz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 20, 2022

وأضافت وسائل الإعلام، أنه تم إغلاق مداخل قرية سلواد شرق مدينة رام الله ومنع المركبات من الدخول إلى القرية.

كانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أنه تم إطلاق 8 أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة إيغد مليئة بالمستوطنين قرب سلواد.

#شاهد | لحظة اطلاق النا..ر على حافلة المستوطنين قرب سلواد شرق رام الله. pic.twitter.com/zrkkiSmcWI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 20, 2022

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه “لم تقع إصابات، ولحقت أضرارا بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذين”.

إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات فلسطينية بحثا عن مطلق النار على الحافلة