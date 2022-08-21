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السعودية: حادث سير لحافلة تقل 23 سعوديا بينهم أطفال في مدينة ريزا التركية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أفاد التلفزيون الرسمي السعودي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بوقوع حادث سير لحافلة في مدينة ريزا التركية على متنها 23 سائحا سعوديا.

وذكر تلفزيون الإخبارية السعودي الرسمي، أن الركاب بينهم أربعة أطفال وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى.
وأضاف، أنه تم إسعاف المصابين وحالتهم مابين متوسطة وطفيفة.
وأشار إلى أن سفارة المملكة في أنقرة تتابع الحالة الصحية للسياح السعوديين بعد تعرضهم لحادث السير في ريزا التركية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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