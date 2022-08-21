السعودية: حادث سير لحافلة تقل 23 سعوديا بينهم أطفال في مدينة ريزا التركية

أفاد التلفزيون الرسمي السعودي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بوقوع حادث سير لحافلة في مدينة ريزا التركية على متنها 23 سائحا سعوديا.

وذكر تلفزيون الإخبارية السعودي الرسمي، أن الركاب بينهم أربعة أطفال وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى. وأضاف، أنه تم إسعاف المصابين وحالتهم مابين متوسطة وطفيفة. مراسل الإخبارية: وقوع حادث سير لحافلة في مدينة ريزا التركية على متنها 23 سائحا سعوديا #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) August 21, 2022 وأشار إلى أن سفارة المملكة في أنقرة تتابع الحالة الصحية للسياح السعوديين بعد تعرضهم لحادث السير في ريزا التركية.

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