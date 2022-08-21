اليمن.. وفاة 8 وإصابة 13 إثر صواعق رعدية

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب 13 آخرون، مساء السبت، إثر صواعق رعدية ضربت ثلاث محافظات في اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة حجة لوكالة “سبوتنيك”، بأن “صواعق رعدية ضربت مديرية قفل شمر في محافظة حجة (شمال غربي اليمن)، وأسفرت عن وفاة 5 بينهم ثلاثة أشقاء، وإصابة 6 آخرين”.

وأضاف أن “شخصين توفيا وأصيب ثالث إثر تعرضهم إلى صواعق رعدية في مديريتي مَبْيّن وكُعيدِّنة شمال محافظة حجة، في حين أصيب شاب جراء صاعقة في مديرية الشَاهِّل شمال المحافظة ذاتها”.

في السياق، قال مصدر أمني لـ “سبوتنيك”، إن “شخصًا توفي في مديرية هَمدان (شمال غربي العاصمة صنعاء) بعد تعرضه إلى صاعقة، فيما أصيب 5 آخرون بصواعق مماثلة في مديرية حُوث شمال محافظة عمران (شمال غربي العاصمة).

ويشهد اليمن أمطاراً غزيرة رعدية وسيولاً جارفة، أدت حسب الأمم المتحدة إلى وفاة 77 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، في محافظات البيضاء وعمران وذمار وحجة ومأرب وصنعاء، منذ منتصف يوليو الماضي، إثر أمطار موسمية غزيرة.

وفاة طفلتين وإصابة 14 جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة في العاصمة اليمنية