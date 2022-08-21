الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق حياة في الصومال

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة يوم السبت، الهجوم الإرهابي على فندق حياة في العاصمة مقديشو، وهي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الصومال.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عبر بيان عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وكذلك للصومال حكومة وشعبا، مضيفا أنه يتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد كبير مسؤولي الأمم المتحدة مجددا تضامن الأمم المتحدة مع الصومال حكومة وشعبا في مكافحتها للإرهاب ومسيرتهما نحو السلام.

الشرطة الصومالية: أنهينا سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة

فقد أفادت التقارير بمقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين إثر قيام مسلحين مجهولين باقتحام هذا الفندق الفخم مساء يوم الجمعة.